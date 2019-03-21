نصف مليون بريطاني يوقعون على المطالبة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي

وقع أكثر من نصف مليون بريطاني على عريضة تحث الحكومة على إلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).. مطالبين بعدم الانسحاب من الاتحاد، وسط تواصل الاضطرابات حول مسألة الخروج.



وجاء في العريضة -التي توصلت إليها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية- "تدعي الحكومة مرارًا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي هو إرادة الشعب.. نحتاج إلى وضع حد لهذا الادعاء من خلال إثبات قوة الدعم الشعبي المؤيد للبقاء في التكتل الأوروبي".



وأوضحت الصحيفة أن العريضة حظيت بأكثر من 550 ألف توقيع صباح اليوم الخميس متجاوزة بذلك عدد التوقيعات، التي بلغت 370 ألف توقيع، على عريضة طُرحت في نوفمبر الماضي كانت تطالب بخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق.



وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء أمس الأربعاء أنها تقف بجانب الشعب وذلك مع نشوب فوضى في البرلمان بشأن بريكست مع رفض تقديم تنازلات لنواب البرلمان المعارضين.



ومع اقتراب موعد الخروج المقرر في 29 مارس الجاري، طلبت ماي من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست حتى 30 يونيو المقبل الخطوة التي قالت إنها تشعر "بأسف شخصي عميق" حيالها.



ومن جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي مستعد للموافقة على تأجيل بريكست لمدة قصيرة بشرط تأييد مجلس العموم على اتفاق ماي بشأن الخروج خلال التصويت الحاسم الثالث الذي سيجري الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن تتوجه ماي إلى بروكسل اليوم لعقد اجتماع مع المجلس الأوروبي، حيث ستطلب من القادة الأوروبيين أن يمنحوها مزيدًا من الوقت لكي تحصل على موافقة البرلمان على اتفاقها بشأن بريكست.