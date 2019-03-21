مشاورات روسية يابانية فى موسكو لبحث معاهدة السلام

يعقد نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف، مع نظيره اليابانى تاكيو مورى مشاورات حول معاهدة السلام بين البلدين فى العاصمة الروسية (موسكو).



وذكرت وكالة أنباء (نوفوستى) اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية اليابانية أعلنت- في وقت سابق من اليوم- أن المشاورات ستتعلق بمعاهدة السلام والتعاون الأمني، حيث سينضم نائب مدير مكتب سياسة الدفاع بوزارة الدفاع اليابانية إلى هذه المشاورات. وأوضحت الوكالة أنه سيمثل الجانب الروسي في المشاورات نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، وممثلون عن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين.



يُذكر أن الاجتماع السابق عُقد على مستوى نائبي وزيري خارجية روسيا واليابان في 5 مارس الجاري بموسكو، وتعتبر اليابان جزر كوريل الجنوبية، كوناشير وشيكوتان إيتوروب وهابوماى، تابعة لها وتصر على عودتها إلى السيادة اليابانية قبل توقيع معاهدة سلام مع روسيا.



وتؤكد موسكو أن هذه الجزر أصبحت جزءًا من أراض الاتحاد السوفيتى (السابق) في أعقاب الحرب العالمية الثانية وسيادة روسيا عليها لا شك فيها. وكان لقاء قمة قد عقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 14 نوفمبر 2018 في سنغافورة، حيث اتفق الجانبان على تسريع عملية التفاوض لعقد معاهدة سلام، استنادًا إلى الإعلان المشترك لعام 1956.

