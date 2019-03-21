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الثقافة
الخميس 21/مارس/2019 - 12:13 م

غدًا.. متحف الطفل يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2560620

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل"، غدا الجمعة، مجموعة من الفعاليات الترفيهية لأطفال متلازمة داون (ملائكة السماء)، بالتعاون مع جمعية "كاريتاس مصر" ووزارة الثقافة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون.

وقال الدكتور نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة التابع لها المركز- في تصريح اليوم- إن المتحف يسعى منذ تأسيسه لاحتضان كافة الأطفال بكافة فئاتهم سواء من الأصحاء أو من ذوي الهمم من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج لاكتشاف مواهبهم وتطويرها.

وأشار إلى أن الهدف من الاحتفالية هو التأكيد على زيادة الوعي المجتمعي لتلك الفئة، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج المجتمعي، والمساعدة في إيصال أفكارهم ومشاعرهم وأحاسيسهم إلى المجتمع.

ومن جهته، أوضح الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير عام مركز الطفل للحضارة والإبداع، أن الاحتفالية تشمل العديد من الفعاليات والتي تبدأ بندوة موجهة لآباء وأمهات الأطفال ذوي القدرات الخاصة عن أهم مواد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحاضر فيها أمل أنطون مسئولة قسم الدمج التعليمي بمركز "سيتي للتدريب والدراسات" التابع لجمعية كاريتاس مصر.

ولفتت فاطمة مصطفى، نائب مدير متحف الطفل، إلى أنه أثناء مشاركة الأسر في الندوة، سيستمتع الأطفال بمجموعة من ورش العمل تتنوع بين تصميم الحلي وفن الكاريكاتير ورسم اللوحات الفنية تحت إشراف فريق عمل من وزارة الثقافة، مشيرة إلى أنه في ختام اليوم سيقام حفل فني للأطفال وأسرهم.

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