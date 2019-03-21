الشرطة الأفغانية تحبط محاولة تفجير قنبلة بكابول

أحبطت قوات الشرطة الأفغانية محاولة مسلحين القيام بتفجير عبوة ناسفة في العاصمة كابول.



وقالت شرطة كابول- في بيان نقلته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية- إنه تم اكتشاف العبوة الناسفة في الطريق المؤدي إلى جامعة كابول بمنطقة الشرطة الثالثة بالمدينة، وأن فريق وحدة التخلص من المفرقعات التابعة للشرطة الوطنية الأفغانية قام بإبطال مفعول القنبلة.



يأتي هذا بعد وقوع سلسلة من الانفجارات في منطقة كارتا ساخي في كابول، في وقت مبكر من اليوم، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 30 شخصًا.



وكانت وزارة الصحة العامة الأفغانية، قد أكدت مقتل 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح جراء هذه الانفجارات.