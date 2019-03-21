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الخميس 21/مارس/2019 - 12:13 م

نائب عراقي يكشف عن مخطط لتهريب قادة "داعش" من سجون الأنبار

النائب عن كتلة الإصلاحعلي
النائب عن كتلة الإصلاحعلي البديري
أ ش أ
dostor.org/2560616

كشف النائب عن كتلة الإصلاح والإعمار العراقية علي البديري عن معلومات تفيد بوجود مخطط لتهريب قادة بتنظيم داعش الإرهابي، يحملون جنسيات مختلفة من أحد سجون محافظة الأنبار مقابل ملايين الدولارات.

وقال البديري- في تصريحات لقناة "السومرية" نيوز اليوم الخميس- إن "المعلومات التي وردت إلينا تفيد بأن وضع محافظة الأنبار في خطر"، مشيرا إلى أن "هناك جهات تحاول تهريب كبار القادة بتنظيم داعش الإرهابي من داخل السجون مقابل ملايين الدولارات".

وأضاف "هناك بعض عناصر وخلايا داعش الإرهابية تخطط لخرق الأمن في قضاء الفلوجة، ومركز مدينة الرمادي؛ بهدف تهريب قيادات كبيرة من داعش بالتنسيق مع بعض الجهات الإجرامية"، داعيا الجهات المعنية إلى نقل تلك القيادات الإرهابية فورا إلى بغداد قبل تنفيذ مخطط التهريب".

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