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الثقافة
الخميس 21/مارس/2019 - 12:10 م

"الثقافة" تضع رؤية جديدة للنهوض بالمسرح فى الأقاليم

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
جمال عاشور
dostor.org/2560612

انتهت وزارة الثقافة من وضع استراتيجية ورؤية جديدة لخطة إنتاج العروض المسرحية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، تستند إلى استنهاض همم شباب المبدعين وإثراء الحركة المسرحية في مختلف أقاليم مصر بما يعبر عن أفكارهم وأحلامهم وطموحاتهم؛ مما يساهم في نشر الوعي المجتمعي لمواجهة الفكر بالفكر.

وتشمل 302 عرض بالقاهرة والمحافظات لفرق قصور وبيوت الثقافة، نوادي المسرح، الإنتاج المتميز لنوادى المسرح، المسرح المركزي، التجارب النوعية، مسرح الشارع، إلى جانب ورش العمل المتخصصة.

وقال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن اجتذاب النشء والشباب واكتشاف المواهب ورعايتها يعد أحد الأدوار والمحاور الهامة والأساسية التى تسعى هيئة قصور الثقافة لتحقيقها.

وأضاف ان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة طالبت بمراعاة إتاحة الفرص للمبدعين الواعدين فى مختلف ألوان فنون المسرح؛ ضمن خطة الإنتاج فى الأقاليم والتى تضم عروضا من إبداعات الشباب، وأخرى من أهم أعمال المسرحين المصرى والعالمى.

ونوه المخرج عادل حسان، مدير عام المسرح بهيئة قصور الثقافة، إلى أن خطة الإنتاج اهتمت بجودة النصوص، وتتناول موضوعات جادة من خلال معالجات ورؤى متنوعة، وتضم 102 عرض لفرق قصور وبيوت الثقافة، 116 عرضا لنوادى المسرح، وتم إدراج 21 عرضًا للإنتاج المتميز فى نوادى المسرح، كما تم تخصيص 6 عروض للإنتاج المركزى يتم تقديمها فى القاهرة والجيزة لمدة أسبوعين تطوف بعدها أرجاء مصر، أما التجارب النوعية وهى التى يتم تقديمها خارج الشكل التقليدى للمسرح تضمنت 15 عرضا، إضافة إلى 8 عروض لمسرح الشارع و14 عرضا لنتاج ورش التدريب.

وأشار إلى أنه تم استحداث أنشطة جديدة تستكمل منظومة المسرح بقصور الثقافة هى مهرجان المخرجة المسرحية، ويضم 10 عروضا ولقاء شباب المخرجين الذى تقرر أن يتضمن 10 عروضا، إلى جانب الفعاليات القائمة بالفعل وهى مهرجان نوادى المسرح والمهرجان الختامى لفرق الأقاليم.

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