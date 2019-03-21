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الخميس 21/مارس/2019 - 12:02 م

محمد جمعة يقدم شخصية "عم ضياء" فى برنامج تليفزيونى

الفنان محمد جمعة،
الفنان محمد جمعة،
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2560602

يستعد الفنان محمد جمعة لتقديم شخصية "عم ضياء" فى برنامج تليفزيونى، خلال الفترة المقبلة، ويجرى جلسات عمل مع الجهة المنتجة للبرنامج، للوقوف على تفاصيل البرنامج وشكله وموعد عرضه على الشاشة، وهل سيكون خلال الموسم الرمضانى أم خارجه.

من جهة أخرى، يواصل "جمعة" تصوير أحداث دوره بالمسلسل الرمضانى الجديد "طلقة حظ"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2019، وانتهى حتى الآن من تصوير 60% من أحداث دوره، ويجسد شخصية "ضابط شرطة" مسئول عن إحدى القضايا، ويحاول خلال الأحداث مساعدة البطل للخروج من هذه القضية.

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