"ثقافة الغربية" تناقش طرق الحفاظ على مياه النيل

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع الغربية، حيث نظمت مكتبة محلة أبو علي الثقافية ندوة في فنون كتابة المقال؛ بمشاركة العديد من طالبات المرحلة الإعدادية.



كما عقد قصر ثقافة المحلة الكبرى محاضرة ثقافية بعنوان "ثورة 19.. مقدمات ونتائج" تناولت الظروف السياسية والاقتصادية في مصر قبل ثورة 19 وأهم نتائجها على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب محاضرة تثقيفية بعنوان "تدوير النفايات" دارت حول ضرورة الحفاظ على البيئة من كل أشكال التلوث، ومحاولة السعي في ايجاد حلول لتدوير النفايات لحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف.



وفي نفس السياق، عقد قصر ثقافة طنطا محاضرة بعنوان "مياه نهر النيل وكيفية الحفاظ عليها"، حيث دارت حول ضرورة تشديد العقوبات على كل أشكال الإعتداء على نهر النيل، وعمل الحملات الإرشادية لترشيد استهلاك المياة.



واحتفالا بعيد الأم، عقدت مكتبة أبو الغر الثقافية ورشة فنية في الرسم بعنوان "الحياة أمي"، عبر خلالها الأطفال عن مظاهر الاحتفال بعيد الأم.