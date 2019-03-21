حبس خادمة بتهمة سرقة مصوغات مخدومتها في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة مصوغات مخدومتها بمنطقة التجمع الخامس.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من "منار. م" تتهم فيه خادمتها "حسناء.م" 23 سنة، بسرقه مصوغاتها الذهبية بكسر دولاب غرفة النوم.



بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وبسؤالها اعترفت بإرتكاب واقعة السرقة وأرشدت عن مكان المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.