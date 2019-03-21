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اقتصاد
الخميس 21/مارس/2019 - 12:00 م

"نت دراجون" تؤكد اهتمامها بالاستثمار فى تكنولوجيا التعليم بمصر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
أ ش أ
dostor.org/2560598

أعرب مسئولو شركة "نت دراجون" الصينية، عن اهتمامهم بالاستثمار فى مصر لتطوير المنظومة التعليمية من خلال مشروع إنشاء الفصول المتنقلة وهى عبارة عن فصول يتم تركيبها فى المناطق التى تعانى نقصا فى عدد الفصول التقليدية وتكدسا فى عدد التلاميذ وذلك كحل مبتكر للحد من الكثافات تطبقه العديد من دول العالم لاسيما وأن تلك الفصول تكون مجهزة ومطابقة لكل الاشتراطات والمتطلبات التى تحتاجها العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس، مع وفد شركة "نت دراجون" الصينية المتخصصة فى مجال تطوير برمجيات الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وخلال الاجتماع عرض مسئولو الشركة التى تأسست عام 1999 نشاطها حول العالم حيث يتم تشغيل منتجات الشركة فى 180 دولة حول العالم كما أشار وفد شركة "نت دراجون" إلى أهم ما تقوم به الشركة فى مجال تكنولوجيا تطوير التعليم.

من جانبه أثنى رئيس مجلس الوزراء على تجربة الفصول المتنقلة معربًا عن اهتمام الحكومة بإيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة الكثافات بحيث تراعى هذه الحلول توفير عاملى السرعة وتقليل التكلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية نقل تكنولوجيا إقامة تلك الفصول إلى مصر والعمل على توطين هذه الصناعة نظرًا لحاجة مصر خلال الأعوام المقبلة لهذه الآلية لحل مشكلة التكدس فى الفصول التقليدية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بقيام وزارتى التربية والتعليم والدولة للإنتاج الحربى بالتنسيق مع شركة "نت دراجون" لبحث الآليات التنفيذية لمشروع الفصول المتنقلة حتى يتسنى البدء فى تطبيقها فى أسرع وقت ممكن.

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