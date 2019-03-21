ورش فنية للاحتفال بأعياد المرأة بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع المنيا، حيث استكمل قصر المنيا فعاليات الأسبوع الثقافى المقام بمناسبة احتفالات أعياد المرأة، وتضمن لقاءً شعريًا، قدمه الشعراء اشرف عتريس، ومختار عبد الفتاح، بجانب ذلك أقيمت ورشة فنية لرسم الظل والنور لأكثر من عنصر معا، وبقرية الإسماعيلية نفذ نادى المرأة ورشة لصناعة النول.



وأقام بيت ثقافة ديرمواس ورشة رسوم جدارية لطلاب مدرسة ديرمواس الثانوية الصناعية، وعبر الطلاب عن أحداث ديرمواس وجسدوا مكان الأحداث على محطة قطار ديرمواس والذى أصبح بعد ذلك عيدا قوميا لمحافظة المنيا.



وإلى جانب ذلك، نفذت مكتبة دهمرو وابوان الثقافية ورشة تلوين وتظليل بعنوان "هدية عيد الأم" بمدرستى الأمل للصم والبكم، والعناني الثانوية المشتركة.