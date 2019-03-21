تصريحات زكي فطين عبد الوهاب تتصدر مؤشرات "جوجل"

تصدر الفنان زكي فطين عبد الوهاب، مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، عقب إذاعة حلقته أمس في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وتحدث خلال الحلقة عن العديد من الأمور الشخصية، وعن ولادته الفنانة الراحلة ليلى مراد، وزوجه من الفنانة سعاد حسني.



ونرصد، خلال النقاط التالية، أبرز تصريحات أدلي بها زكي فطين عبد الوهاب خلال الحلقة:



1ـ والدتي ظلمت كثيرا في حياتها، ولم تحن لها الفرصة للرد والدفاع عن نفسها، بعد انتشار شائعات تتهمها لحساب إسرائيل.

2ـ أكد أن الأزمة المالية التي تعرضت لها ليلى مراد، جعلتها تبيع جميع ممتلكاتها تقريبا، وأيضا انتقلها من مسكن لآخر بسبب ارتفاع الأسعار، ورغبتها في الاحتفاظ بمستوى معيشة الأسرة.

3ـ وجه زكى فطين عبد الوهاب، رسالة إلى والدته قائلا: "آسف تعبتك كتير فى حياتك بس كنت بحاول أشق طريقى، واتفهم غلط، وأتمنى إنك تسامحينى".

4 ـ بعدما علم والدي لعبي "الدرامز" بدون علمه قام بتكسيره لأنه كان رجل من رجال الجيش، مؤكدا أنه كان يخشى عليه الدخول لمجال الفن، وأنه قام بالالتحاق بمعهد السينما كان من دون علمه.

5ـ بدأت قصة حبه مع الراحلة سعاد حسني، في تدريبات فيلم "أهل القمة" وكانت في هذا الوقت مطلقة، وتزوجا لفترة قصيرة.