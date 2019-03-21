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اقتصاد
الخميس 21/مارس/2019 - 11:56 ص

"التجارة الفرنسية" تقترح إقامة توأمة بين مدينتي الإسكندرية ومارسيليا

حسن بهنام
حسن بهنام
أ ش أ
dostor.org/2560587

اقترح حسن بهنام، مدير غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، دراسة مشروع اقامة توأمة بين الإسكندرية ومارسيليا، ودورهما في ربط الشمال الغربي بالجنوب الشرقي لحوض البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي بين فرنسا ومصر، والذي عقد في مارسيليا بمشاركة الدكتورعبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وستيفان روماتيه سفير فرنسا بمصر، وهشام ماهر قنصل عام مصر بمرسيليا، واللواء بحري محمد جاب الله، واللواء بحري محمود متولي رئيس الصالون البحري المصري، والمستشار الاقتصادي الفرنسي بالقاهرة، ورئيس غرفة التجارة بمارسيليا، ونائب عمدة مارسيليا، بالإضافة إلى الكثير من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بالسوق المصري الضخم الذي يشهد تطورًا كبيرًا.

وذكرت الغرفة الفرنسية - فى بيان صحفى اليوم" الخميس" أنه قام بتنظيم هذا المنتدى جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس بالإشتراك مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر للاحتفال بذكرى مرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس.

وأشاد مدير غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بالروابط التاريخية التي تجمع مدينتيّ الإسكندرية ومارسيليا.

وأشار إلى وجود العديد من المجالات الواسعة لتعاون أكبر بين البلدين على سبيل المثال الخط الجوي المباشر وخط النقل البحري وتعزيز مدينة الإسكندرية لتكون وجهة سياحية، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.

وأكد حسن بهنام على وجود الظروف المواتية للاستثمار في مصر وقانون الاستثمار الجديد والبنية التحتية الملائمة والجهود المبذولة للتخفيف من البيروقراطية والحد من التأخر في استخراج التصاريح والتراخيص وغيرها من العقبات التي يمكن أن تهدد بزيادة مخاوف المستثمرين الأجانب ولاسيما الفرنسيين.

كما أشار إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي - أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للقاهرة - الشركات الفرنسية إلى القدوم إلى مصر والمشاركة في العديد من المشروعات والاستفادة من دعم السلطات المصرية لتسهيل الإجراءات.

واستعرض حسن بهنام المشروعات الضخمة في مصر مشجعا الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذها ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة (التي ستضم من 200 ألف إلى 7 ملايين شخص) و19 موقعا صناعيا و13 مدينة جديدة كبيرة وغيرها.

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