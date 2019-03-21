مدرسة ثانوية بكفر الشيخ تُكرم الأمهات المثاليات

نظمت مدرسة الشهيد محمد لطفي العشرى الثانوية العسكرية بنين، التابعة لإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ، حفلًا كبيرًا، لتكريم الأمهات المثاليات لطلاب المدرسة، والرواد والمُعلمين المثاليين عن العام الدراسى 2018 2019م، برئاسة السيد مرزوق، مدير عام إدارة المدرسة.



وشهدت الاحتفالية تكريم كل من، أمل عبد العزيز الجزار، وثناء نجاح، الأمهات المثاليات على مستوى المدرسة، وعلاء الصباغ، الرائد المثالى على مستوى المدرسة، وأسامة عبد الحميد، المُعلم المثالى، حيث تم تسليم المُحتفى بهم شهادت شكر وتقدير على ما قدموه للمدرسة والمجتمع وأسرهن، كما تم تكريم عدد آخر من المُعلمين المُتميزين فى مجال عملهم.



شهد الحفل، كمال طمان، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة بيلا التعليمية، ومحمد اليمانى، نائب رئيس مجلس الأمناء، وشريف فتحى، المراقب المالى بالمجلس، وسمير الشربينى، ناظر المدرسة، وسامح المهدى، كبير الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة، وعدد من القيادات التربية والتعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية العسكرية بنين ببيلا.



