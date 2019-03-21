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الخميس 21/مارس/2019 - 11:55 ص

الإحصاء: الزراعة تستهلك 76.7% من إجمالي الموارد المائية في مصر

الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2560585

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الزراعة أكبر مستهلك للمياه في مصر حيث بلغ حصته 61.35 مليار م3 عام 20162017 وهو يمثل نسبة 76.7% من إجمالي الاستخدامات ويليه مياه الشرب حيث بلغ 10.75 مليار م3 وهو يمثل نسبة 13.4% من إجمالي الاستخدامات وبلغت باقي استخدامات المياه 7.9 مليار م3 بنسبة 9.9%.

وأضاف الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، أن نهر النيل يعتبر هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار م3 وهى تمثل 69.4٪ من جملة الموارد المائية عام 2016 2017 بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 24.5مليار م3عام 20162017 مقابل 20.75مليار م 3 عـام 20152016 بنسبة زيـادة قدرها 18.1%.

وأشار إلى أن كمية المياه المنتجة من الشركة القابضة بلغت 8.75 مليار م3 عام 20172018 كما بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليار م3 في نفس العام.

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