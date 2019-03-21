سحر عتمان: تجهيز وحدة لعلاج فيروس سى بمستشفى مشتول المركزى

أكدت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق، التابعة لمحافظة الشرقية، أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من تجهيز وتشغيل وحدة علاج فيروس سى بمستشفى مشتول السوق المركزى، بناء على توجيهات وتكليفات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.



وقالت إن وحدة علاج فيروس سى، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في علاج المرضى بعد إجراء عملية المسح الشامل لفيروس سى، وتساهم في تخفيف العبء والمعاناة عن المرضى وذويهم.



ولفتت نائبة مشتول السوق بالبرلمان إلى أن وحدة علاج فيروس سى بالمستشفى المركزى، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، وتوافر العلاج بها للحالات التي تثبت إصابتها بفيروس سى، لعدم تكدس الحالات.



وكانت النائبة الدكتورة سحر عتمان، عضوة مجلس النواب، قد توجهت بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.



ونوهت في طلبها إلى أن المواطن الشرقاوي يئن في سبيل الحصول على خدمة طبية لائقة، نتيجة للإهمال والتقصير في مستشفيات المحافظات، وغياب الأطباء ونقص في الأجهزة والإمكانيات الطبية اللازمة.



وكشفت عن أن الوحدات الصحية غير مجهزة، ويوجد بها عجز في الأطباء، وتعانى من نقص شديد في الأجهزة.