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الخميس 21/مارس/2019 - 11:51 ص

"الداخلية" تخصص 4 سيارات مصادرة لمكافحة تهريب المخدرات

اللواء محمود توفيق،
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
dostor.org/2560576

نشرت الجريدة الرسمية قرارى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقمى 399، و360 لسنة 201، بشأن تخصيص 4 سيارات لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.

ونص القراران على تخصيص السيارة رقم "596096" ملاكى جيزة - ماركة هيونداى ألنترا - المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 6152 لسنة 2009 جنايات الإسماعيلية، والمقيدة برقم 327 لسنة 2009 كلي الإسماعيلية، والسيارة رقم "305275" نقل الجيزة - ماركة أيسوزو بيك أب، المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1374 لسنة 2007 جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم 3378 لسنة 2007 كلى جنوب الجيزة.

وكذلك السيارة رقم 6228 نقل الإسماعيلية ماركة شيفروليه بيك أب، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 34813 لسنة 2006 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 3032 لسنة 2006 كلي مدينة نصر، والسيارة رقم 51494 ملاكي سوهاج ماركة دايو لانوس المحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 6162 لسنة 2008 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 625 لسنة 2008 كلي.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته.

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