سكرتير محافظ المنوفية يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات

شهد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، نائبًا عن اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إحتفالية تكريم الأمهات المثاليات بقاعة الإحتفالات بمديرية الزراعة بشبين الكوم، بحضور وكيل وزارة الزراعة ومديرى عام الإرشاد الزراعى والخدمات الزراعية والثروة الحيوانية بمديرية الزراعة ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وعدد من العاملين بالمديرية والأمهات المثاليات.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبهم إلقاء قصيدة شعرية عن الأم ودورها فى تخرج الأجيال، وفى كلمته رحب وكيل وزارة الزراعة بسكرتيرعام المنوفية،مؤكدًا على دور المرأة المصرية في المجتمع كونها العامل الأساسي في الأسرة فهي معلمة الفضيلة للأبناء وناقلة الحكمة للأحفاد وأيضًا إمرأة عاملة منتجة تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو المنشود.



من جانبه أعرب الدكتور أيمن مختارعن سعادته بمشاركته تلك الإحتفالية، مقدمًا تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر لما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء المجتمع،مؤكدًا على أهمية دور المرأة في المجتمع بإعتبارها شريك أساسى فى بناء المجتمع والعمل علي تمكينها في شتي المجالات لتؤدي دورها علي الوجه الأكمل،وفى ختام كلمته دعا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.



هذا وقد حرص السكرتير العام على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الأمهات المكرمة تقديرًا لدورهم الرائد وتزامنًا بالإحتفال بعيدهم.



