مسئول أمريكي: واشنطن قلقة حيال التوترات بين باكستان والهند

قال مسئول بارز في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة لا زالت تشعر بالقلق إزاء التوترات الناشبة بين باكستان والهند حيث يظل جيشا الجارتين النوويتين في حالة تأهب بعد نحو ثلاثة أسابيع من وقوع أخطر مواجهة بين البلدين منذ عقود.



وذكر المسئول، في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الخميس، أن واشنطن ما زالت ترى أن الجيشين الهندي والباكستاني في حالة تأهب، وإذا تم شن هجوم إرهابي آخر سيتصاعد الوضع على الفور مجددًا.



وأضاف قائلًا "نوضح أن القيام بأي عمل عسكري آخر من جانب أي من الطرفين سيؤدي إلى مخاطر كبيرة غير مقبولة للبلدين وللمنطقة برمتها".



وأشار إلى أن أمريكا تحتاج إلى رؤية إجراء مستدام ولا رجعة فيه، لافتًا إلى أن إصدار تقييم شامل أمر سابق لأوانه.



وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أنها ألقت القبض على عشرات المتطرفين وصادرت ممتلكاتهم، إلا أن المسئول الأمريكي قال إن واشنطن لا تعتقد أن هذه الإجراءات كانت كافية.



يذكر أن الأزمة اندلعت بين إسلام آباد ونيودلهي في 14 فبراير الماضي بعد مقتل 40 شخصًا جراء تفجير انتحاري وقع في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير على يد جماعة جيش محمد.