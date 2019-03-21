الدفاع الروسية: رصد 36 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 14 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 22 انتهاكًا.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن الانتهاكات وقعت في محافظات (حلب، واللاذقية، وحماة وإدلب)، حيث أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بإجمالي وزن بلغ 2.165 طن إلى قرية فيروزة بريف حمص.. مشيرًا إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2085 عملية إنسانية بإجالي وزن 3309.96 طن.



وأكدت الوزارة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والذي يبلغ 234 فصيلًا.