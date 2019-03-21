عامل يقتل أم خطيبته لعدم رغبتها في إتمام زواجه بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة لا توجد بها إصابات ظاهرة، وتحديد مرتكب جريمة قتلها وضبطه.



كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات بوصول "عواطف ع. م" 37 سنة، مقيمة بناحية نجع الحرابى بدائرة القسم " متوفاه" ولا توجد بها إصابات ظاهرة وما قرره زوجها أنها تُعاني من مرض السكرى ولم يتهم أحدًا.



وتوصلت جهود فريق البحث المشكل من إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية تنسيقًا وقطاع الأمن العام إلى وجود شُبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة خطيب ابنة المجني عليها "حسين م. ع" 25 سنة، عامل، مقيم بناحية زاوية عبدالقادر دائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف وقرر ارتكابه الواقعة، بسبب عدم رغبة المجني عليها في إتمام زواجه من ابنتها فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ ذلك قام بتتبعها عقب مغادرتها مسكنها حتى وصلت لمسكنه بدائرة القسم لرعاية الدواجن الخاصة بها فدلف خلفها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتها وعقب ذلك توجه لأهليتها وشاركهم في البحث عنها لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.



تم بإرشاده ضبط "قطعة القماش" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.