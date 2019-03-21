تداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس، بلغت 28 سفينة.



وذكرت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، بينما غادرته 3 سفن، فيما يتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن أخرى، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما تتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة "PEARL-T "، والتي ترفع علم مالطا وذلك لشحن 2800 طن صودا كاوية بالميناء.



وأشار البيان إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن منه وإليه.