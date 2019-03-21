وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وبلجيكا يجريان مباحثات في سول.. الثلاثاء

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن وزيرة خارجية البلاد ستجري مباحثات مع نظيره البلجيكي يوم الثلاثاء المقبل، حول العلاقات الثنائية وقضايا الأمن الإقليمي.



وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديدييه رايندرز (سول) برفقه الملك فيليب ملك بلجيكا.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، كيم إن-تشول، إن المحادثات بين الجانبين ستتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، وكذا قضايا الشراكة بشبه الجزيرة الكورية ومن بينها الأوضاع الأمنية والأمن الإلكتروني والتنمية.