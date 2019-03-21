قرار جمهوري بالموافقة على التعديل الأول لمنحة مساعدة بين مصر وأمريكا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على التعديل الأول لمنحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٤ يوليو 2018،، والذي وافق مجلس النواب بجلسته التي عقدت في ١٥ يناير ٢٠١٩.



وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.



ويقضي التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن تعدل المادة (٣)، البند ٣-١ (أ) بحذف عبارة ستة ملايين دولار أمريكي، المنحة، ويحل محلها عبارة أحد عشر مليونا وستة وثلاثون ألف دولار أمريكي.