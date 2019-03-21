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الخميس 21/مارس/2019 - 10:33 ص

ننشر التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة زوجة شاعر بالمنوفية

ننشر التحريات الأولية
المنوفية_سالم أحمد سالم
dostor.org/2560444

قال مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية، اليوم الخميس، في تصريحات خاصة، إن إدارة البحث الجنائي بالمديرية تعمل على كشف تفاصيل العثور على جثة زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر، بشقتها السكنية في قرية رملة الأنجب، الثلاثاء الماضي، في ظروف غامضة.

وأضاف المصدر أنه بإجراء خبراء المعمل الجنائي المعاينة المبدئية، تبين وجود كسور بالباب الخاص بغرفة نوم المجني عليها، وبعض الخدوش بباب المنزل، وذلك بعد رفع آثار الحادث، وأنها مكبلة اليدين والقدمين وبرأسها إصابات بالغة، وكشفت الأدلة الجنائية أن القتل كان بغرض سرقة المنزل.

وكان اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان رئيس مباحث المديرية بالعثور على جثة "نفيسة.م.ق" 69 عامًا، داخل منزلها وبها سحجات وضربة بالرأس ومكبلة اليدين داخل منزلها الذي تقيم به بمفردها.

وكشف المصدر أن القتيلة كانت تسكن بمفردها داخل منزلها بالقرية، وأن أحد الجيران اكتشف الواقعة وأبلغ مباحث مركز أشمون.

وشكل اللواء سيد سُلطان مدير المباحث الجنائية، فريق بحث جنائى برئاسة برئاسة العقيد محمد على مفتش المباحث، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون وذلك لسرعة ضبط الجناة.

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