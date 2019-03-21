وزير الإسكان: 13.3 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 16 محطة لتحلية المياه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان تبنت خطة طموحة لزيادة محطات التحلية في مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3يوم.



وأضاف خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الدولي للمياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيتم تنفيذ المحطات بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالى 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يوميًا، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه.



يأتي ذلك بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالى 1.7 مليون م3 يوميًا، بما نسبته حوالى 6 % من إجمالي الاستهلاك الحالي لمياه الشرب.



وأوضح أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكانى لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.