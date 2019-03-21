سفير أمريكي: واشنطن وسول متحدتان على تفكيك برنامج كوريا النووي

صرّح السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هارس بأن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جاي- إن، اتفقا على مواصلة جهودهما المشتركة من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وأن الدولتين الحليفتين متحدتان على هدف تفكيك برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.



وقال هارس، خلال كلمة ألقاها في جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي الأمريكية نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس - إن البلدين يتبعان النهج ذاته بشأن القضية الكورية الشمالية، فالرئيسان مون جاي- إن وترامب متفقان بشأن إنهاء المسألة الكورية الشمالية.



وأشاد هايرس بجهود الرئيس الكوري الجنوبي ودوره في تحول مسار الأزمة مع كوريا الشمالية، داعيا إلى التحليّ بالصبر فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية للأزمة الممتدة منذ عقود مع الشطر الشمالي.



جدير بالذكر أن واشنطن رفضت رفع العقوبات على بيونج يانج لحين استكمال عملية نزع السلاح النووي، فيما سعت سول إلى تخفيف بعض العقوبات على الشطر الشمالي، من أجل مواصلة المشاريع الاقتصادية عبر الحدود بين الكوريتين وتخفيف المخاوف الأمنية لدى كوريا الشمالية.