لأول مرة في مصر.. لجنة العلاقات الدولية للموانئ تجتمع بدمياط

استضافت هيئة ميناء دمياط لجنة العلاقات مع المؤسسات الدولية، إحدى لجان جمعية موانئ البحر المتوسط، في اجتماعها الأول بجمهورية مصر العربية، باعتبار ميناء دمياط، هو الميناء المصري الوحيد الذي وقع اتفاقية تأسيس الجمعية.



كان في استقبال وفد اللجنة الربّان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والذي بدأ حديثه بالترحيب بأعضاء اللجنة الممثلين لموانئ مرسيليا وفالنسيا وهيئة الموانئ الإسبانية. وانضم للاجتماع رئيس اللجنة من ميناء فينيسيا الإيطالي وممثلة ميناء باستيا الفرنسي عبر (الفيديو كونفرانس).



عرض الربان شاهين؛ استعداد الميناء لتقديم كامل الدعم للارتقاء بعمل الجمعية لخدمة باقى الأعضاء وخاصة أن ميناء دمياط له من المميزات ما يؤهله لذلك حيث يقع الميناء على خط التجارة العالمية (السويس _ جبل طارق)، كما يتمتع بقرب موقعه من قناة السويس وهو أهم شريان لتدفق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وكذلك تمتعه بتوافر وسائط النقل المتعددة من نقل بحرى وبرى وعن طريق السكك الحديدية والممتدة على معظم أرصفة الميناء وأيضا النقل النهرى وذلك لقربه من نهر النيل وهو الأمر الذي يحقق ميزة تنافسية تجعلة منفردا بين الموانئ المصرية.



كما تطرق إلى الشهادات المختلفة الحاصل عليها الميناء مثل التطابق مع متطلبات الموافقة العالمية لنظام إدارة الجودة ISO 9001، والتطابق مع متطلبات الموافقة العالمية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 18001، والتطابق مع متطلبات المراجعة العالمية لنظام إدارة البيئة ISO 14001 حيث يعتبر ميناء دمياط ميناءا أخضرا Green Port وذلك لتوافر الإرادة القوية من قيادة الهيئة في تطبيق منظومة OPS لإمداد السفن المتراكية على الأرصفة بالطاقة الكهربائية كأول ميناء في مصر وأفريقيا وشرق المتوسط يطبق هذه المنظومة وما لذلك من فوائد لتقليل نسب الإنبعاثات الغازية وطبقا لإتفاقية ماربول في هذا الشأن وهو الأمر الذي أبهر ميناء كوبر السلوفينى في زيارتهم الأخيرة لميناء دمياط وأعرب شاهين عن استعداد ميناء دمياط لنقل الخبرات وتقديم الدعم الفنى لباقى الموانئ أعضاء اللجنة في هذا الشأن، كما تطرق الحديث أيضا إلى نجاح الميناء في التوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والسفن المترددة ISPS منذ عام 2004.



و تناول النقاش جدول اعمال اللجنة وسبل تعزيز التعاون بين الموانئ الأعضاء بالجمعية وخاصة في مجال التدريب بالشراكة مع المعاهد والمؤسسات التدريبية المختلفة وجهود ميناء دمياط في هذا الشأن بالتكامل مع باقى الموانئ الأعضاء وكذا تعزيز التبادل التجارى مع الموانئ الأعضاء، والتعاون بين جمعية موانئ المتوسط والجمعية الدولية للموانئ والمرافئ، وجمعية المتوسط للنقل السياحى واتحاد غرف التجارة والصناعة بالمتوسط.



وفي نهاية الاجتماع قام أعضاء اللجنة بجولة ميدانية لتفقد المرافق المينائية ومحطات الميناء المختلفة حيث أبدوا إعجابهم الشديد بإنتظام العمل والمعدلات العالية للشحن والتفريغ والأسلوب المنظم والتداول النظيف للبضائع كما ثمنوا جهود هيئة الميناء في تقديم الدعم لمحطة الحاويات في تعميق الأرصفة الخاصة بها وذلك لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، كما أبدوا اعجابا كبيرا باسلوب إنشاء الأرصفة الخاصة بمحطة البضائع متعددة الأغراض المنتظر افتتاحها قريبا والتجهيزات التي تتمتع بها أرصفتها، وأيضا الوحدات المتنقلة الخاصة بإمداد السفن بالطاقة الكهربائية ضمن منظومة OPS.



حضر اللقاء اللواء بحرى وليد عوض نائب رئيس مجلس الإدارة والإدارات المختصة بالهيئة، وكذا ممثلو هيئة قناة السويس الذين وجهت لهم الدعوة لحضور اللقاء بصفة مراقب.

