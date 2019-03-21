39.3 مليون جنيه أرباح "مودرن" خلال العام الماضى

كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن "بيتومود" عن ارتفاع أرباحها، خلال العام الماضى، بنسبة 90.5%، لتصل إلى 39.31 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 20.64 مليون جنيه أرباح خلال 2017.



وارتفعت مبيعات الشركة في القوائم المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 412.67 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 296.66 مليون جنيه في 2017.



وكانت الشركة سجلت صافي ربح مستقل بلغ 10.45 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 1.6 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.