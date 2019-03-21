الجارديان: ترامب يعلن استمرار التعريفات الجمركية على بكين

حذر دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تترك التعريفات الجمركية على البضائع الصينية "لفترة كبيرة"، لضمان امتثال بكين لأية اتفاقية تجارية، مع التشديد على أنه يريد تحقيق اتفاق تجاري"كبير"، وفقا لصحيفة الجارديان.



ومن المقرر استئناف المحادثات التجارية الأسبوع المقبل، فيما يضغط المسئولين الصينيين من أجل رفع التعريفات الأمريكية بالكامل كجزء من أي صفقة.



وقال ترامب إن كبار مفاوضيه، ومنهم الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، سيغادرون إلى بكين في نهاية هذا الأسبوع.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الصفقة سوف تمضي بشكل جيد"، مضيفًا أن المقصود من رحلة الصين "تعزيز الصفقة".



ولكن عندما سئل عن رفع التعريفات الأمريكية على البضائع الصينية، قال ترامب: "نحن لا نتحدث عن إزالتها، نحن نتحدث عن تركهم لفترة طويلة من الزمن لأننا يجب أن نتأكد من أننا إذا قمنا بالصفقة، فإن الصين تعيش بها ".