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اقتصاد
الخميس 21/مارس/2019 - 10:15 ص

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2560420

استهلت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الخميس- آخر تداولات الأسبوع -، على تباين، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية، فيما تراجعت المؤشرات الثانوية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" بنسبة 23. 0 % بما يعادل 33.6 نقطة ليصل إلى مستوى 14758 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 01. 0 % بما يعادل 3. 0 نقطة ليصل الى مستوى 684.17 نقطة.

فى الوقت نفسه، ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100" بنسبة 04. 0 % بما يعادل 77. 0 نقطة، ليصل إلى مستوى 1737.11 نقطة.

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