غدا.. افتتاح مسجد "الرحمة" بقرية أبو الدهب في كفر الشيخ

يفتتح الشيخ سعد إبراهيم الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، غدا الجمعة، مسجد "الرحمة" بقرية أبو الدهب، التابعة لمركز الحامول، وذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتي تمت خلال الفترة الماضية.



المسجد مُقام على مساحة 220 متر مربع، ويتكون من ثلاثة أدوار، وأُنشئ بالجهود الذاتية لأهالي القرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، كما تحملت الوزارة مستحقات فرش المسجد بالسجاد اللازم.



كانت مديرية أوقاف كفر الشيخ، قد قامت خلال الفترة الماضية بإحلال وتجديد عددا من المساجد في إطار خطة وضعها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لإحلال وتجديد المساجد الأكثر أولوية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إجراء المعاينات من قبل المهندسين بالإدارة الهندسية بالوزارة.