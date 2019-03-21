تفاصيل الحكم على ربة منزل وعاطل تخصصا في تزوير النقود بالزاوية

حصلت "الدستور" على نص قرار إحالة ربة منزل وعاطل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتزوير العملات النقدية في القضية رقم 4752 جنايات الزاوية الحمراء.



وتبين من قرار الإحالة حيازة "ح.م" 38 سنة، و" ص.م"، بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة "122 ورقة نقدية من فئة 200 جنية مصري مصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير".



وكشفت تحريات المباحث أنه بورود معلومات بقيام المتهمة بترويج العملات الورقية المقلدة واحتفاظها ببعض منها في مسكنها، وبالانتقال عثر على 112 من فئة 200 جنيه مصري، وأقرت بحيازتها للعملة الورقية بقصد ترويجها وتحصلها عليها من المتهم الثاني، وتبين مزاولة المتهمين نشاط غير مشروع في مجال تزوير النقود.



وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق المضبوطة هي عملات ورقية مزيفة عن طريق التقليد باستخدام طابعة كمبيوتر لاصطناع وجه وظهر الأوراق المضبوطة، وأن مستوى تقليدها متوسط، ويجوز على الأشخاص العاديين الانخداع بها على أنها أوراق صحيحة.



وعقب إحالتهما للمحاكمة العاجلة أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية، وأمانة سر عامر علي وحسن منصور حكم، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهمين.