رئيس فنزويلا: وصول أطنان من الأدوية الروسية الأسبوع المقبل

كشف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، عن تزويد روسيا لبلاده بأطنان من الأدوية المختلفة، أسبوعيا، وبشكل منتظم، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.



وقال مادورو - خلال إحدى الفعاليات المتعلقة بإعادة تشغيل برنامج تطوير صناعة الأدوية في البلاد، اليوم الخميس -: إن "السلطات الروسية أعلنت أنها ستسلم عدة أطنان من الأدوية ومواد الصيدلة المختلفة إلى فنزويلا مطلع الأسبوع المقبل".. مضيفا "ذلك سيحدث بشكل منتظم، أسبوعا بعد أسبوع".



وبحسب مادورو تؤمن بلاده اليوم 70 بالمائة من احتياجاتها من الأدوية، ومن بين الشركاء الدوليين الرئيسيين لفنزويلا، الذين من المتوقع أن يساعدونها في توفير الأدوية المفقودة للسكان، روسيا وإيران وبيلاروس والصين وتركيا، مؤكدا أن بلاده تربطها علاقات تحالف قوية مع هذه الدول.



وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر انقسام المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير الماضي، رئيسا للبلاد دون انتخابات، غير أن عدة دول علي رأسها الولايات المتحدة أعلنت تأييدها لجوايدو.