الإمارات ضد السعودية | مشاهدة مباراة السعودية والإمارات اليوم الخميس «بث مباشر»

يستضيف استاد آل نهيان مباراة قوية ستجمع بين منتخبي السعودية والإمارات وذلك اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 والتي تأتي في إطار ودي وبعيداً من الإطار الرسمي.

ويخوض الأخضر السعودي مباراة قوية مع الإمارات على ملعب آل نهيان وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 3:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:45 بتوقيت دولة الإمارات.

وكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تدريبي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي.

بينما قام اتحاد القدم الإماراتي بتعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض خلفاً للمخضرم ألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.

وسيتم نقل المباراة الودية التي ستجمع بين منتخبي السعودية والإمارات عبر البث المباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.