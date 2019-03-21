بث مباشر: مشاهدة مباراة السعودية والإمارات اليوم الخميس

من المقرر أن يكون موعد مباراة السعودية ضد الإمارات في تمام الساعة 16:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت الإمارات، على أن تقام على استاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإمارات

ويمكنك مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر من خلال قناة السعودية الرياضيةKSA SPORT.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية

سيخوض المدرب يوسف عنبر المباراة بالطريقة المعتادة وبتلك التشكيلة:

مصطفى ملائكة

يزيد البكر – محمد الخبراني – زياد الصحفي – متعب المفرج

وليد باخشوين – سلطان مندش

منصور حمزي – حسن الحبيب – أسامة الخلف

عبد الفتاح آدم

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

سيعتمد سليم عبد الرحمن في تلك المباراة على هذه التشكيلة:

خالد عيسى

الحسن صالح – عبد الله غانم – شاهين عبد الرحمن – بندر الأحبابي

علي سالمين – أحمد برمان

محمد خلفان – ريان يسلم – خلفان مبارك

علي مبخوت

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر من خلال قناة السعودية الرياضيةKSA SPORT.