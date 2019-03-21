الأمراض الجلدية أكثر شيوعًا عند الرجال المسنين

كشفت دراسة حديثة عن أن أكثر من 70% من الرجال المسنين يعانون من الأمراض الجلدية، في حين تصل النسبة لدى النساء إلى 58% فقط.



وقال "ألكسندر زينك":" الأستاذ في جامعة "ميونخ" الألمانية:" إن الأمراض الجلدية أصبحت أكثرا انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا. نظرًا لتأثيرها الكبير على الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية، فضلًا عن عبئها الاقتصادي الثقيل الناجم عن عدم كفاية العلاج الذاتي أو غير الطبي، فإن أهمية الأمراض الجلدية العامة".



وقد ضمت الدراسة الحالية ما يقرب من 2.701 شخصا، من هؤلاء، لوحظ وجود خلل جلدي واحد على الأقل في 1.662 شخصا من المشاركين ( بواقع 64.5%).. كان التشخيص الأكثر شيوعا هو التقرن الشعاعي (26.6%)، والوردية (25.5%)، والأكزيما (11.7%).. لكن ما يقرب من ثلثي المشاركين المتأثرين لم يكونوا على علم بنتائجهم الجلدية غير الطبيعية.



وشدد الباحثون على أن هناك حاجة إلى شن حملات إعلامية توعوية لمعالجة هذه القضية المهملة بشكل أفضل لتخفيف العبء العالمي للأمراض الجلدية ".

