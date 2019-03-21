الإيبولا يمتد لمدينة أخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أكدت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية حالة إصابة بالإيبولا في مدينة أخرى يقطنها قرابة مليون نسمة.



وبونيا هي ثاني أكبر مدينة في شرق الكونجو تتأكد بها حالة إصابة بالإيبولا خلال التفشي الحالي والذي أُعلن عنه في أغسطس الماضي ومن المعتقد بأنه أودى بحياة 610 أشخاص وأصاب 370 آخرين حتى الآن.



وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن التفشي الحالي يتركز في منطقتين وقد يتم وقفه بحلول سبتمبر، غير أن ضعف الأمن في شرق البلاد بسبب انتشار الميليشيات المسلحة ومقاومة التجمعات السكنية للأطقم الصحية من الأمور التي لا تزال تعرقل جهود التصدي للمرض.



وقالت وزارة الصحة في نشرة يومية إن الحالة المؤكدة في بونيا هي لطفل عمره ستة أشهر وإن والديه بخير فيما يبدو.



وأضافت أن تحقيقات تجري لتحديد كيف أصيب الطفل.