قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث طلب ماي تأجيل "بريكست"

يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، للنظر في طلب تقدمت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتأجيل خروج بلادها من الاتحاد حتى 30 يونيو.



وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس، إلا أن ماي فشلت حتى الآن في الحصول على موافقة برلمانية لاتفاق الخروج الذي تفاوضت بشأنه مع بروكسل لضمان انسحاب سلس.



وكتبت ماي إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الأربعاء، متعهدة بطرح اتفاق الانسحاب لتصويت إضافي، لكن ماي قالت إن إجراءات مغادرة الاتحاد الأوروبي "لن تكتمل بشكل واضح" قبل 29 مارس.



وطلبت رئيسة الوزراء وقتا إضافيا للتصديق على اتفاق الانسحاب والتشاور مع المعارضة، مع كون الجدول الزمني "غير مؤكد حتما".



ورد توسك قائلا إن التمديد القصير لبريكست يجب أن يكون "ممكنًا" إذا وافق البرلمان على اتفاق الانسحاب.



وأصرت المفوضية الأوروبية على أن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 23 مايو سيتطلب من بريطانيا المشاركة في انتخابات الاتحاد الأوروبي - وهو سيناريو تريد ماي تجنبه.