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عالم
الخميس 21/مارس/2019 - 08:14 ص

بوينج تؤجل رحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية 3 أشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2560330

قالت مصادر في صناعة الطيران أمس الأربعاء، إن شركة بوينج أجلت لثلاثة أشهر على الأقل، أول رحلاتها غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية ضمن برنامج تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، كما أجلت رحلتها المأهولة إلى نوفمبر الثاني.

وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أن ناسا طالبت بوينج ومنافستها سبيس إكس بضرورة التعامل مع مشكلات متعلقة بالتصميم والأمان قبل نقل بشر إلى الفضاء.

وذكر شخصان مطلعان أن أول رحلة تجريبية لبوينج كان مقررا انطلاقها في أبريل لكنها تأجلت إلى أغسطس ويعني الموعد الجديد أن رحلة بوينج المأهولة، التي كان موعدها المقرر في أغسطس، ستتأجل حتى نوفمبر.

ورفض متحدث باسم بوينج التعليق.

ورفض كذلك متحدث باسم ناسا التعليق مكتفيا بالقول إنه سيجري الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد الأسبوع المقبل.

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