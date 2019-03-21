خامنئي: الاقتصاد يمثّل المشكلة الأساسية في إيران

أعلن المرشد الأعلى للجمهوريّة الإيرانيّة آيه الله علي خامنئي الخميس أنّ الصعوبات الاقتصاديّة التي يواجهها الإيرانيون تُمثّل المشكلة الأساسيّة الأكثر إلحاحًا في البلاد.



وقال في رسالة متلفزة بُثّت الخميس لمناسبة بدء العام الإيراني الجديد، إنّ "المشاكل المعيشّة للمواطنين تزايدت، وبخاصّة في الأشهر الأخيرة".



وأضاف "الأولوية العاجلة والقضية الجادّة للبلاد هي قضية الاقتصاد"، متحدّثًا عن تراجع قمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الإنتاج.



وشدّد خامنئي على أنّ "مفتاح حلّ كلّ تلك المشاكل كمن في تنمية الإنتاج الوطني".



في الأشهر الأخيرة، واجهت إيران صعوبات اقتصاديّة تفاقمت بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي سحب الولايات المتحدة من الاتّفاق النووي الموقّع بين الدول العظمى وإيران. وأثّرت إعادة فرض العقوبات الأميركيّة بشدّة على الاقتصاد الإيراني.



بدوره، تحدّث الرئيس الإيراني حسن روحاني أيضًا عن العقوبات الأميركية في رسالته لمناسبة العام الجديد، والتي بثّها التلفزيون الرسمي.



وقال روحاني "قد سأل البعض إلى متى ستستمرّ هذه العقوبات والمشاكل"، مضيفًا "هذه المشاكل بدأت مع مَن نكث العهود"، في إشارة إلى المسؤولين الأميركيين، متابعا: "لكنّ الحلّ بين أيدينا من أجل وضع حدّ لذلك".