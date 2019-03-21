مع عودتها إلى ميامي.. أوساكا تواجه أسئلة بشأن دعوى قضائية

واجهت نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا منذ وصولها لخوض بطولة ميامي المفتوحة للتنس أسئلة بشأن دعوى قضائية تتعلق بعدة ملايين من الدولارات إذ فشلت في الوفاء بعقد مع مدرب سابق.



وقدمت الدعوى القضائية إلى محكمة ولاية فلوريدا في السابع من فبراير، وقال فيها كريستوف جان إنه بدأ تدريب أوساكا وشقيقتها الكبرى ماري في 2011.



وأوضح جان أنه ارتبط بعقد مع والدهما فرانسوا في مارس 2012 ويحصل بموجبه على 20% من مكاسب نعومي المالية.



وقال أليكس سبيرو محامي أوساكا إن الدعوى القضائية "إدعاء خاطئ".