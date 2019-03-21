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عالم
الخميس 21/مارس/2019 - 08:07 ص

استطلاع للرأي يظهر تراجع شعبية الرئيس البرازيلي

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو
وكالات
dostor.org/2560321

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأربعاء أنّ شعبيّة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو تراجعت في شكلٍ حادّ، بعد ثلاثة أشهر على تولّيه منصبه.

وردًا على أسئلة معهد "إيبوب"، قال 51% من المستطلعين إنّهم يؤيّدون الطريقة التي يحكم بها الرئيس اليميني المتطرّف البلاد، مقابل 67% في يناير.

وقال نحو 38% من المشاركين إنّهم لا يُوافقون على إدارة الرئيس الجديد، مقارنةً بـ 21% في يناير، في حين قال 10% من المستطلعين إنّهم لا يريدون التحدّث علنًا.

كما انخفض مؤشّر الثّقة ببولسونارو في شكل حادّ، من 62% في يناير إلى 49% في مارس.

وقال 44% من المشاركين إنّهم لا يثقون في رئيس الدولة، بينما كانت النسبة 30% في يناير.

واعتبر المحلّل السياسي أندريه سيزار، ردًّا على سؤال وكالة فرانس برس، أنّ هذا التدهور القوي سببه فضائح عدّة رافقت بداية العهد الرئاسي الجديد في البرازيل.

وتحدّث خصوصًا عمّا تمّ كشفه في ما يتعلّق بترشيح الحزب الاجتماعي الليبرالي مرشّحين وهميّين في الانتخابات العامّة لتحويل أموال عامّة إلى خزائنه.

كما أنّ الوكالة الحكوميّة المكلّفة مراقبة الصفقات المالية كانت اكتشفت أنّ مبالغ ماليّة "مشبوهة" أودِعت في حساب مصرفي يملكه فلافيو بولسونارو، أحد أبناء الرئيس البرازيلي، وفقًا لما جاء في تقارير الشهر الماضي.

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