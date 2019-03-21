مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر اليوم 21-3-2019

يلتقي اليوم الخميس الموافق 21 مارس 2019 في الساعة الرابعة إلا الربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة، منتخب السعودية بنظيره الإمارات على استاد آل نهيان أبوابه، في مباراة استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.





وكلف الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تدريبي سعودي لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم بقيادة مدير فني مؤقت وهو يوسف عنبر لحين التعاقد مع مدرب جديد ليأتي خلفاً للأرجنتيني خوان بيتزي، فيما قام اتحاد القدم الإماراتي بتعيين المدرب الهولندي فان مارفيك لقيادة الأبيض خلفاً للمخضرم ألبرتو زاكيروني الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس آسيا 2019.





وتنطلق ضربة بداية مباراة الأخضر السعودي مع الإمارات على استاد آل نهيان وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة 3:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ4:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ5:45 بتوقيت دولة الإمارات.





وستكون المباراة الودية التي ستجمع منتخبي السعودية والإمارات مذاعة عبر البث المباشر من خلال قناة السعودية الرياضية KSA SPORT.



