الأربعاء.. العرض المسرحى "لعبة" بقصر ثقافة الأنفوشى
يستقبل مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية٬ في الخامسة من مساء الأربعاء 27 مارس الجاري٬ العرض المسرحي "لعبة"٬ وذلك ضمن فعاليات مهرجان نوادى المسرح.
والعرض بطوله كلا من: محمد البرشومى٬ آية مبروك٬ فارس أيمن٬ زينب خالد٬ عمر عبد العزيز٬ عبدالله رمضان٬ محمد عبدالله٬ مصطفى أسامة٬ زياد سمير٬ ماندو زين العابدين٬ أحمد عبدالرؤوف.
ومخرج منفذ: الحسينى أحمد صيام٬ مخرج مساعد: محمد البرشومى٬ غناء: ضياء محمد٬ دراما حركية: أحمد عبد الرؤوف٬ ماكير: هاجر مبروك٬ سينوغرافيا: محمد جمال مرسى٬ تأليف وإخراج: أحمد عبدالرؤوف.