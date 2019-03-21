الليلة.. حفل مصطفى رزق بمعهد جوته الثقافى

يُنظم معهد جوتة الثقافي بالدقى فى ميدان المساحة، ضمن فعاليات برنامج شباك الفن٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفل فني موسيقي يحييه الفنان مصطفى رزق٬ بمصاحبة فرقته الموسيقية المكونة من: على أبو زيد جيتار٬ ويتى رستا بيز جيتار٬ محمد صفوت كلارينت وساكسفون٬ فادى تواب درامز.



يذكر أن "مصطفى رزق" مغني جاز مصري يستكمل مشروعه الموسيقي والذي نتج عنه مجموعة جديدة من الأغنيات في قالب الجاز والبلوز المصري من خلال طريقته المتفردة في الغناء والعزف على آلة العود ليقدمها في أماكن صغيرة المساحة وذلك بجانب فريقه الأساسي ويغني رزق في هذه التجربة من كلماته وكلمات كل من مصطفى الجارحي ومحمد السيد نور الدين الشريف وعبدالرحيم طايع وأحمد حمادي.