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الثقافة
الخميس 21/مارس/2019 - 06:04 ص

هيثم والى: نعد بأن نأخذ بيد كل مبدع يستحق أن يكون له شأن فى عالم الكتابة

هيثم والي نافل
هيثم والي نافل
dostor.org/2560297

تفتتح في القاهرة الشهر المقبل٬ أحدث دور النشر العربية٬ دار "المتنبي" للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع٬ والتي تعد إضافة جديدة في مسيرة الحياة الثقافية المصرية والعربية.

وبحسب ما جاء في البيان الافتتاحي للدار والذي أعده مديري الدار ومالكيها٬ الروائي العراقي٬ هيثم والي نافل٬ وزوجته القاصة الروائية العراقية٬ نهاية إسماعيل بادي٬ فإن: "الدار كانت وعلى مدار ثلاثة عقود من الكتابة المتواصلة والإنتاج الغزير حلمًا ظل يراودنا وكان نتيجة طبيعة بأنه يفرز على السطح بعد أن عشنا المعاناة الحقيقية التي تتمخض عنها مسائل الطبع والنشر في العالم.

وتابع البيان موضحا أهداف الدار وسياستها: "ما نقوله نابع من صميم محن تعاملنا معها ككتاب قبل أن نكون من الناشرين، وهذا ما يميزنا ويجعلنا نشعر ونحس بما يريده الكاتب أو الشاعر قبل أن يتفوه به لأننا مثلهم ولا نختلف عنهم مثقال ذرة. نعرف تمامًا ما يطمح إليه كل كاتب أو شاعر؛ من هنا وضعنا برنامجنا التوافقي بين طموح المبدع الثقافي وبين الناشر الذي يسعى إلى الرزق. هذه المعادلة كلما كانت متوازنة كلما كانت نتائجها سليمة ومرضية لكلا الطرفين. وهذا ما سنسعى لتحقيقه على أرض الواقع بإذن الرب، وفي حالتنا يختلف حتى هذا الأمر، فالمرء الذي يعيش غربة أوروبا على مدار ثلاثة عقود ومازال ويكون فيها معجونًا بالكتابة منغمسًا ومنغرزًا بها كمبدع لها وبرغبة لا يضاهيها رغبة غير رعشة الموت! تكون رؤيته مختلفة بالتأكيد عن سواه من يمارس مهنة النشر كمهنة يرتزق منها خاصة ونحن لدينا الاستقرار المادي الذي بنيناه طوال تلك العقود المغتربة غير المحسوبة بالزمن، بل بعمر الهم وعمق المحن تجعل أهداف الدار غير تجارية بحته بل مدعومة بهوس أدبي لا يعرفه غير من تقمصه، يذهب إليه بلهفة مثل لهفة المحروم للرغبة، كلهفة النورس للبحر، كشوق البحار للمرفأ، عندها تكون سياسة الدار وشعارها الإبداع قبل كل شيء، ثم تأتي الأمور التجارية الأخرى في الدرجات المتأخرة من حساباتنا ونحن الذين دفعنا أعصابنا ونقودنا من قبل في مجال الكتابة التي لم تأت بحقها غير رضا النفس والاعتزاز بقيمة الأدب الذي نعشقه دون سواه، لذلك نرفض أن تكون الدار قناعًا جميلًا لشكل دميم، أو شكلًا بلا مضمون، بل نريدها نهر دافق، نور من المعرفة، إبداع ثقافي متواصل في عالم الكتابة الرحب، الجاد والملتزم ككتاباتنا التي عودنا الجمهور العربي عليها.

كما شدد البيان علي أنه: "جاءت هذه الخطوة الجريئة بعد نتاج تجاوزت فيه إصداراتنا عن 15 كتابًا حصيلة مشتركة لي ولزوجتي مع مجلة ناطقة باللغة العربية، بالإضافة إلى تنوع في ترجمات كتبنا ورقيًا وإلكترونيًا إلى لغات عالمية حية كالإنجليزية والألمانية والبرتغالية والإيطالية والفرنسية. لم يكن المشوار سهلًا، ولن يكون، إلا إذا اجتمعت صفات الإبداع عند الفنان مع حب الآخر كحبه لذاته، يقدر هبات الله فيه ويعزز من قيمتها ويعمل من أجلها ولا ينكرها، وقتها سيكون من الفائزين.

واختتم: نعد رواد الدار بأن نأخذ بيد كل مبدع يستحق أن يكون له شأن في عالم الكتابة، نقف بجانبه، نكتب له المقدمات التي يحتاجها لكتبه دون مقابل، ونظهره على سطح الإعلام والصحافة المرئية والمقروءة، خاصة وأن تركيزنا سيكون على الترجمة التي من خلالها يتخطى المبدع الفنان حدود المحلية في تسجيل حضوره وجني ثمار تأثيره على المثقفين أينما يكونون وباللغة التي يفهمون ويتقنون. هذا ما تعدكم به دار المتنبي للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع، والله على ما نقوله شهيد.

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