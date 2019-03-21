الإثنين.. لقاء مفتوح مع فاروق حسنى بمعرض الإسكندرية للكتاب

ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولى للكتاب٬ والمقرر انطلاقه يوم الإثنين 25 مارس الجاري ويستمر حتى 7 أبريل، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين.



ويقام في السادسة من مساء الإثنين لقاء مفتوح مع الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق٬ تقديم: د. مصطفى الفقي.



يذكر أن المعرض ينظم العديد من الفعاليات التي تعد بمثابة مهرجان يضم متحدثين وباحثين من مصر، الأردن، سوريا، الإمارات، تونس، الكويت، والسعودية.



وتتناول الأنشطة مجالات متعددة مثل الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب، ويستضيف المعرض نجوم السوشيال ميديا من الشباب، ويخصص عدة لقاءات وندوات عن المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.



وضيف شرف المعرض هذا العام هو معهد المخطوطات العربية، المعرض يضم حوالي 50 دار نشر مصرية وعربية، ويحتوي على أجنحة لأربع دول عربية هم الكويت، الإمارات، سوريا، وفلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين، كما تنضم أجنحة سور الأزبكية أيضا داخل مكتبة الإسكندرية هذا العام.