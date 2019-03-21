اليوم.. عرض فيلم "العقل والعاطفة" بمركز الفنون

يُنظم مركز الفنون والوسائط المتعددة٬ التابع لمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من ظهر اليوم الخميس٬ عرضًا للفيلم الروائي الطويل "Sense and Sensibility" أو "العقل والعاطفة" المأخوذ عن رواية بنفس العنوان٬ للروائية البريطانية جين أوستن.



والفيلم إنتاج كندي 1995، وتبلغ مدة عرضه 140 دقيقة٬ من إخراج أنج لي٬ وبطولة إيما تومسون٬ آلان ريكمان٬ كيت وينسلت٬ هيو جرانت٬ جاميس فليت وجريج وايز.



وتدور أحداث الفيلم حول الشقيقتين إلينور وماريان، ومعاناتهما بعد وفاة والدهما من تغيير مستوى معيشتهما، وعلى الرغم من اختلافهما، فإن كلًّا منهما تسعى إلى الرومانسية والحب، وكلًّا منهما تواجه العقبات في سبيل حبها.