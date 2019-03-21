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الخميس 21/مارس/2019 - 02:43 ص

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بمدينة 15 مايو

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2560290

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بـ15 مايو لسرقته.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري، ومحمد سامح عبد الخالق، وأمجد محمد أبو الفتوح وأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

وكشف أمر الاحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول، قيام المتهمين أمال منصور، ربة منزل، وأحمد سليمان، تاجر ملابس، ومحمد إسماعيل، سمكري سيارات، بقتل المجنى عليه سلمان أحمد أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله، بأن استدرجته المتهمة الأولى لمسكن المتهم الثالث، ثم أجهزوا عليه بخنق المتهمة الأولى له حال تواجد الثانى والثالث برفقتها بمسرح الجريمة، للشد من أزرها قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة هاتف محمول و4 آلاف جنيه من المجني عليه بطريق الإكراه، بأن دسوا له في شربه "عقار الكلونازيبام" المخدر، ففقد وعيه وإدراكه، وتمكنوا بتلك القسرية من شل مقاومته، والاستيلاء على المسروقات.

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